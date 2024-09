Giordano: "Gara che certifica che questo Napoli può lottare per ogni traguardo! Mctominay valore aggiunto"

"La partita con la #Juventus certifica che questo #Napoli può lottare per ogni traguardo in questa stagione. Toglie certezze a Motta, cancella il dogma di difendere a 5 mostrando duttilità. Ruba l’occhio? No. È un laboratorio da studiare? No. Ma, la solidità è sempre più importante, la capacità di leggere la partita è da squadra pronta, molto pronta. E #McTominay è già stato un valore aggiunto rilevante. #JuveNapoli".

Questo il tweet del collega di radio CRC, Marco Giordano, post Juventus-Napoli 0-0.