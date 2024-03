Giordano: "Anguissa, Lobotka e Zielinski bocciati senza se e senza ma! Ora per la Champions..."

Marco Giordano, giornalista di Calciomercato.it, commenta il pareggio del Napoli contro il Torino per 1-1:

"Al Napoli è mancato l’apporto di uomini chiave: oggi bocciati senza se e senza ma Anguissa, Lobotka e soprattutto Zielinski. I limiti di Ostigard sono evidenti: le indicazioni per la prossima stagione sono chiare in tal senso. L’assedio non è stato tambureggiante, è mancata imprevedibilità e velocità: solo Kvara ha meritato, oltre al gol, una menzione particolare. Difficile trovare responsabilità di un allenatore che ha cercato geometrie e varianti. Napoli-Torino rende la speranza Champions totalmente dipendente dai risultati delle altre, cancellando l’onda del successo sulla Juve".