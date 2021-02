Bruno Giordano: "Al Napoli manca furore agonistico, non ricordo una grande chiusura o un contrasto a centrocampo..."

Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso è troppo duro con sé stesso. E' vero che l'allenatore è sempre il responsabile ma poi in campo vanno i calciatori. Il Napoli non riesce mai ad interrompere un'azione degli avversari. Quando attaccano, vanno sempre a concludere. Non ricordo una grande chiusura, un tackle, un contrasto vinto... Al Napoli manca furore agonistico. In mezzo al campo, a parte Bakayoko, ci sono solo palleggiatori. Non puoi mettere al limite dell'area a Zapata di stoppare, girarsi, mirare al sette e calciare".