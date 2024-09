Giordano a CN24: "Osimhen smetta di essere un bambino, tra quattro mesi può essere il nulla! Situazione grottesca e offensiva"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il caso Osimhen? Tutto quello che è successo non interessa più, sono tutti colpevoli in una situazione grottesca e offensiva. Il presupposto è che la verità la sanno loro, poi c’è un contratto che va rispettato. Io non so se Osimhen abbia ricevuto davvero proposte irrinunciabili, ma non può rimanere a casa uno dei più grandi centravanti del mondo. Non può rinunciare la società che ha un progetto ed un profilo ed un orizzonte: trovino loro un modo, dev’esserci perchè non può stare e non deve stare Osimhen fermo per quattro mesi.

Da questa storia va tenuto fuori Conte che subisce la situazione, ma va chiarito tutto altrimenti vanno riscritti i codici secondo i quali il Napoli vede il futuro, non è una visione illuminante. Ognuno racconterà la visione a modo suo, ci vorrebbe un faccia a faccia ma è utopia. Osimhen deve tornare ad essere un giocatore del Napoli per quattro mesi ed il club deve fare in modo che i suoi interessi siano tutelati, ha pagato tanti milioni di euro nel 2020 per acquistarlo. Poi lo ha pagato tanti milioni di ingaggio più bonus ed un rinnovo contrattuale.

Si trovi una situazione, un manager avveduto come De Laurentiis deve trovarla. E Osimhen smetta di essere un bambino, sappia che si sta giocando la sua carriera: tra quattro mesi potrebbe essere il nulla, nel calcio rappresentano l’eternità e le vite si capovolgono nel bene e nel male. Rabiot si è svincolato dalla Juventus, dove è finito? Hojlund dove è finito? Dybala dove è finito? Il procuratore di Osimhen glielo spieghi, prendere le commissioni è facile”