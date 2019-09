Gimnasia La Plata, il vice pres.: "Maradona ha portato entusiasmo, vuole iniziare subito! Qui è come a Napoli"

Oltre ventimila tifosi si sono presentati allo stadio per la prima seduta d'allenamento del Gimnasia La Plata sotto la guida del nuovo tecnico Diego Armando Maradona. Ai microfoni di calcionapoli1926.it ha parlato Mauro Coronato, vice presidente della società argentina.

Com'è nata la trattativa per portare Maradona al Gimnasia e cos'ha detto al momento della prima proposta?

"Io, il presidente e un gruppo di amici che lavorano nella commissione dirigente siamo maradoniani da sempre, e sempre nella nostra mente abbiamo avuto l'idea di portare un giorno Diego in squadra. Quando siamo rimasti senza allenatore, la settimana scorsa abbiamo cominciato a cercarne uno nuovo. Così in occasione di una riunione ognuno di noi ha proposto dei nomi ma nessuno ci convinceva e improvvisamente il presidente ha esclamato: "Perché non andiamo a cercare Maradona?". Da quel momento, ci siamo imbarcati in questa meravigliosa avventura. L'appoggio da parte della commissione è stato totale. Diego ci ha aiutati molto a realizzare il proposito, poiché inizialmente il suo entourage ci aveva ringraziati ma frenati, tuttavia lui in prima persona, quando ha saputo dell'interessamento, non ha dubitato nemmeno un istante, e ci ha reso facile il suo arrivo al club".

Come sta vivendo Maradona questi primi giorni alla guida del Gimnasia?

"E' molto contento, molto attivo ed emozionato. Lui ci disse dal primo momento di volersi incontrare coi calciatori ma anche coi tifosi, per questo domenica è stato fatto un allenamento a porte aperte per i soci. Sono venuti 25.000 tifosi! Diego ha tanta voglia, ha bisogno di stare in contatto con la squadra. Quando per la prima volta ha incontrato il presidente, gli ha trasmesso subito il desiderio di cominciare il prima possibile. Si nota il suo cambiamento quando è a contatto con il campo, il pallone".

Maradona è inscindibile da Napoli. Bisogna immaginare un connubio speciale tra i tifosi del Gimnasia e quelli azzurri?

"Il Gimnasia ha sempre avuto una tifoseria molto calda, conosciuta come la "22" ossia "il pazzo" ed è maradoniana 100%, da sempre. Sugli spalti si sono sempre viste maglie di Maradona ai tempi del Napoli e oggi più che mai è nata una fratellanza. Speriamo che sia una relazione bellissima, che vada avanti nel tempo. Qua dicono che La Plata è la nuova Napoli".

Che obiettivi economici e sportivi si possono raggiungere avendo in panchina un simbolo del calcio mondiale come Diego?