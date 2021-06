Gigi D'Alessio: "Amareggiato per la mancata qualificazione in Champions League, ci credevo tanto..."

Calcio Napoli - Gigi D'Alessio, cantante, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono tanto amareggiato per la mancata qualificazione in Champions League, ci credeve tanto si capiva che c'era qualcosa che non andava nello spogliatoio. Potevamo riuscirci... Insigne lo sento spesso, gli ho fatto i complimenti. E' molto carico. Sente molto di più la forza della squadra e la responsabilità. Per me dovrebbe restare a vita a Napoli, è un figlio di Napoli. Lo do per scontato".