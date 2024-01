Gifuni: "Napoli, mi sono rassegnato! Barak e Traorè possono essere utili, anche se..."

Gianluca Gifuni, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato, della vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana e del prossimo impegno degli azzurri in Supercoppa:

"Sotto l'aspetto del gioco mi sono rassegnato, gli azzurri non torneranno come prima. Contro la Salernitana ho visto un Napoli diverso nel secondo tempo, c'è stato uno spirito di reazione che non avevo mai visto nel corso di questa stagione.

Preferenza tra Supercoppa e Champions? Mi metto nei panni dei tifosi e un trofeo è sempre un trofeo, io ho bei ricordi dei titoli conquistati negli anni dal Napoli.

Mercato? Il Napoli non ha bisogno di campioni, ma di elementi funzionali: Natan, Cajuste e Lindstrom non lo sono stati. Barak e Traoré possono essere utili, anche se in molti si sono soffermati sui problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione".