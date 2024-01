Gifuni: "Mazzarri ha commesso un errore durante Napoli-Inter"

Gianluca Gifuni, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato e della sconfitta del Napoli in Supercoppa.

"Premetto che Mazzarri ha sbagliato ad abbandonare il campo dopo il gol dell'Inter. Analizzando la partita però, dopo che in settimana si è sentito parlare spesso di Davide contro Golia, mi pare che nei primi 60' di gioco gli azzurri abbiano tirato in porta una volta contro le zero degli avversari. C'è stato un match equilibrato e senza sofferenza eccessiva, inoltre Calhanoglu nel primo tempo ha commesso tre falli da espulsione. Di solito non sono uno che si attacca alle decisioni arbitrali per commentare l'esito delle partite, ma ci sono tre interventi su Zerbin, Cajuste e Kvara e solo dopo quello sul georgiano il centrocampista dell'Inter è stato ammonito. L'arbitraggio di Rapuano è stato con due pesi e due misure e ha fatto tornare alla mente quello di Pechino con la Juventus.

Cosa emerge dalla Supercoppa? Con il nuovo modulo il Napoli ha battuto la Fiorentina e giocato alla pari con l'Inter che ha annichilito la Lazio, sia i toscani e che i biancocelesti sono davanti in classifica ma la squadra di Mazzarri ha dimostrato di essere più forte. Con questo passo e questa impostazione si può andare in Champions e ottenere risultati in campionato, Mazzarri ha trovato una quadratura del cerchio. Il resto, compreso il mercato, è un'incognita.

Fallo di Simeone? Secondo me non era da cartellino giallo, è un intervento veniale".