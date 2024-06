Gifuni: "L'avventura di Di Lorenzo a Napoli è finita: il suo agente è stato chiaro, a prescindere da Conte. Dopo Osimhen? C'è un solo nome in pole"

Ai microfoni dello Speciale Calciomercato di CalcioNapoli24 Tv, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21, sul canale 79 DTT e sul canale Youtube, è intervenuto il giornalista di Radio Marte, Gianuca Gifuni:

"Di Lorenzo? Dal ritiro della Nazionale non è stato chiaro, evidentemente con la società ha concordato una linea. A mia domanda, Giuffredi disse che a prescindere da Conte il suo ciclo a Napoli è terminato. Non ci sono i margini per rimediare da parte di De Laurentiis rispetto a quanto detto da Giuffredi per ben tre volte. Dopo l'europeo l'avventura a Napoli finirà perchè non sente la fiducia del club. Ora si devono cercare le alternative. Se le parole hanno un senso e l'agente del calciatore dice che andrà via a prescindere da Conte, dobbiamo credergli. Il Napoli vuole mantenere il prezzo del cartellino alto e magari, con il suo modo di agire ci riuscirà. Dopo Osimhen? Lukaku è in pole, preparandosi solo per il campionato, avendo 31 anni, può arrivare a 25 gol in campionato. Raspadori e Kvaratskhelia potrebbero inserirsi per fare gol. Gli altri sarebbero scommesse".