Gifuni: "Il miglior acquisto del Napoli non lo avete ancora visto: corre come un matto e fa anche gol"

Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"McTominay è il il migliore acquisto del Napoli: sarà il vero crack di questa stagione. Non lo avete ancora visto in campo, ma fidatevi: seguo spesso la Premier e possono dirvi che il 'crack' del Napoli sarà lui, ce ne accorgeremo presto. Si farà sentire anche in zona gol. Lo scozzese è un centrocampista box-to-box, a tutto campo, che sa fare un po' ogni cosa e che corre come un matto. Ha fisico, fa anche mezzala e, in alcuni casi, è stato adoperato persino in attacco".