Gifuni a CN24: "Insigne a Barcellona? Farlo uscire dalla panchina sarebbe ottimo! Il Napoli ha il 30% di possibilità di passare e mi tengo basso..."

Ultime calcio Napoli - Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Insigne in campo contro il Barcellona? L’infortunio di Lorenzo non è spontaneo ma indotto da una botta, e lascia ben sperare per la reazione fisica di Insigne, che ha comunque ancora dei fastidi. Magari lo si potrà aiutare con degli antidolorifici, al momento ho qualche perplessità che possa dare il suo 100%: la cosa migliore potrebbe essere la panchina con inserimento nella ripresa, in modo da evitargli sforzi eccessivi e da averlo al massimo contro un avversario in calo durante il secondo tempo. Sarà importante che ci sia, è un trascinatore che con Gattuso ha trovato enorme continuità: basterà utilizzarlo in maniera intelligente e scientifica per evitargli problemi futuri.

Manolas e Lobotka titolari? Propendo per loro non solo per via della formazione che abbiamo visto contro la Lazio, me lo fa capire anche un aspetto: Gattuso ha tenuto la stessa formazione per 78 minuti senza cambiare mai, non era mai successo prima. Il Napoli andrà a Barcellona per segnare almeno un gol: Lobotka a detta del mister è più palleggiatore di Demme, più uomo d’ordine, perciò in una partita del genere può essere più utile. Il Lobotka visto nella ripresa contro la Lazio è stato eccellente, servirebbe molto. In difesa Manolas e Maksimovic non danno differenze, ma Kostas ci tiene molto a giocare la partita ed ha maggiore esperienza.

Il Napoli ha il 30% di possibilità di passare partendo dall’1-1, il Barcellona non è in condizioni fisiche e psicologiche piene, e Setien ha pochi cambi a disposizione: il Napoli potrebbe approfittarne fisicamente nella ripresa, mi spingerei fino al 50% perchè sono fiducioso. Se gioca come contro la Lazio, il Napoli è in partita.

Le partite di Champions League sono diverse dalle altre, quella di sabato è secca e io credo che il Napoli sarà molto attento: lo 0-0 non servirà, al massimo ci si potrà difendere nel primo tempo ma non nella ripresa. Credo che la partita potrà ricordare quella giocata a Milano contro l’Inter: attesa e gioco di rimessa, poi nel secondo tempo baricentro più alto. Mi aspetto due partite in una.

Senza Insigne immagino che al suo posto possa giocare Eljif Elmas, come contro l’Inter, con Zielinski mezzala sinistra. Significherebbe trasformare il Napoli in una sorta di 4-4-2 oppure 4-5-1 dedicato maggiormente alla fase di copertura. Politano a gara in corso lo vedo, arriverà il suo momento ma non so se Callejon sarebbe spostato sulla fascia sinistra”