Gifuni a CN24: "Garcia non ha responsabilità, il problema è chi lo ha scelto. Anche Guardiola avrebbe avuto difficoltà"

"Garcia non ha molte responsabilità, quelle le ha chi lo ha scelto in quanto ha delle idee antiche rispetto al calcio di oggi. Già dal ritiro il Napoli era apparso un ibrido, le difficoltà potevano esserci anche con Guardiola ma avrebbe avuto un'identità, cosa che Garcia non è riuscito a dare. Sembra essere tornati al passaggio di Ancelotti a Gattuso. Chi ha definito i profili da integrare in organico? Chi sta gestendo? Va cambiata l'aria perchè poco si capisce fin qui. Il Napoli può giocare anche in contropiede, se c'è un approccio giusto non c'è bisogno che giochi ma tutto dipende dalla testa. 4-3-3 o 3-5-2? Non conta il modulo per Mazzarri quanto l'atteggiamento in campo".