Gianni Minà rivela: "Maradona mi obbligò a filmare le sedute dallo psicologo"

Nell'intervista a Gianni Minà al Corriere della sera si ripercorrono le tappe della carriera del giornalista e le amicizie di una vita con i personaggi famosi, rivelando alcuni retroscena. Non poteva mancare un passaggio su Maradona

Maradona. Se dovesse riassumere questo personaggio senza confini in poche parole? «Insieme a Pietro Mennea è stato un dolore immenso la notizia della sua morte. Mi ha concesso il privilegio di attraversare ombre e luci della sua vita. Non l’ho mai giudicato, perché non è questo il compito che ci si deve aspettare da un giornalista. Ho tentato di raccontarlo nella maniera più aderente possibile. Con mia moglie Loredana abbiamo deciso di distruggere parte del materiale filmico riguardante le sue sedute dallo psicologo che mi aveva fatto filmare a forza».