Gianni Di Marzio: "Tra Meret ed Ospina scelgo senza dubbio il primo. Su Kumbulla e Rrahmani..."

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live: “Meret oppure Ospina? Io sono per Meret, non ci sono dubbi. Ha un futuro in nazionale. Sepe o Sirigu? Dipende dall’allenatore. Gattuso ha puntato su Ospina adesso, ma ora non so cosa accadrà nella prossima stagione. Il portiere titolare deve stare sereno e alle sue spalle ha bisogno di un secondo che gli dia tranquillità. Ho fatto così anche a Napoli, quando presi Castellini. Rrahmani è un ottimo giocatore, stesso discorso anche per Kumbulla, giovane molto valido. Il Napoli deve puntare su ottimi giocatori per restare competitivo. Gattuso? Se la società è convinta che lui sia il tecnico giusto, va riconfermato. Stesso discorso per Mertens. Careca ha detto che Giordano era più completo di Mertens? Lo penso anche io”.