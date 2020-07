Gianni Di Marzio: "Scambierei Milik con Dzeko. Osimhen? Non capisco come mai non sia stato preso da un top club"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli:

“Quando giocavo, ero un centrocampista alla Demme. Il Napoli ha bisogno di un centrocampista di peso e di esperienza. Gattuso ha le idee chiare, mette i giocatori nei ruoli giusti, ma avrebbe bisogno di un centrocampista e di un esterno di sinistra in più.

Lo scambio Dzeko-Milik lo farei perché sul piano tecnico l’attaccante della Roma è valido. E’ completo sotto tutti i punti di vista ed ha imparato a fare il centravanti di movimento. Poi, vede bene la porta.

Con Osimhen il Napoli si rafforza perché è un centravanti forte e mi sembra strano che club importanti non lo abbiano già preso. Ha qualità di contropiedista, per questo credo sia l’ideale per Klopp.

La Juventus credo abbia già vinto lo scudetto e c’è grande rimpianto perché il Napoli ha buttato via la prima parte della stagione con Ancelotti e quel 4-4-2”.