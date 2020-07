Gianni di Marzio: "Osimhen altro livello rispetto a Lozano, bisogna trattenere Koulibaly"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio

“Osimhen è un giocatore forte, alto, un contropiedista micidiale, fa gol di fantasia, dribbla e sui 30 e sui 40 metri fa le migliori cose. Osimhen è il giusto centravanti per il Napoli, è un altro livello rispetto a Lozano. Certo, dovrà alternarsi con Mertens, ma poi questi saranno problemi di Gattuso. Anche a me piacciono i grandi giocatori, ma serve prenderli nel momento giusto, non quando sono affermati e costano 80-90 milioni di euro. Zaniolo è un fuoriclasse, ma bisognava prenderlo quando era a Firenze, non adesso. Se il Napoli vuole fare una grande squadra, i grandi giocatori non deve farli partire e quindi Koulibaly bisogna trattenerlo”.