Gianni Di Marzio boccia la 10 ad James: "Assolutamente no! Nessuno la può indossare oltre a Maradona"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore:

"La difesa non è fatta solo dei due centrali: i centrocampisti e gli esterni di centrocampo devono venire a chiudere. I due centrali certo devono completarsi, essere veloci, fisici, ma la fase difensiva include più reparti. Senza Albiol e con Manolas, il Napoli ne guadagna di rapidità

De Ligt voleva andare a Barcellona e lo so per certo, ma ora la Juve le sta provando tutte per portarlo in bianconero e se Cristiano Ronaldo alza il telefono e il club mette sul piatto 70 milioni, la stessa cifra offerta dal City, è probabile che vestirà la maglia della Juve. A proposito di difensori, il Napoli non deve vendere Koulibaly che è l'idolo dei tifosi e rappresenta Napoli. Se il club azzurro vuole vincere, deve vendere i giocatori non da Napoli e trattenere i fuoriclasse, i vari Koulibaly, Allan e Insigne non vanno assolutamente ceduti.

Under 21? Più che il biscotto, c'è convenienza da parte di Francia e Romania affinchè venga fuori un pareggio perchè tutte e due vanno in semifinale e noi non possiamo fare altro che sperare che se la giochino.

La maglia numero 10 a James Rodriguez assolutamente no. E' di Maradona e non esistono altri giocatori al mondo che la possano indossare".