Gianello: "Ospina preferito per la costruzione dal basso, Meret secondo solo a Donnarumma. Handanovic ha dimostrato che si può imparare a giocare con i piedi"

Napoli Calcio - Queste le parole di Matteo Gianello, ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.

"Chi resterà fuori dalle prime quattro? L’Atalanta è in salute, negli ultimi anni hanno dimostrato di essere la squadra che gioca il miglior calcio in italia insieme al Sassuolo e, a sprazzi, al Napoli di Gattuso. La Juventus, invece, è abituata ad essere lì. Chi rischia, dal mio punto di vista, è il Milan: li ho visti in difficoltà nelle ultime uscite, ma mi piange il cuore non vedere il Napoli tra le prime quattro. Cosa è mancato agli azzurri in questa stagione? Ciò che manca è il colpo finale. A Torino, nell’anno di Sarri, vinsero e andarono a -1 dalla Juventus, per poi rovinare tutto con la trasferta di Firenze. Manca quel salto di qualità, la continuità, che viene a mancare nello scatto finale. La rosa è fortissima e anche l’allenatore è ottimo, manca pochissimo per giocarsi lo Scudetto. Quanto sono mancati i tifosi al Maradona? Tantissimo, come anche ad altre squadre. Quando entravi in campo, nell’ex San Paolo, i tifosi erano il dodicesimo uomo, la spinta per raggiungere un risultato. Questo calcio senza tifosi non è calcio, e al Napoli sono venuti a mancare dei punti proprio per questa importante assenza. Calciatori che soffrono la piazza? Napoli ha campioni, non posso pensare che soffrano una piazza. Ospina-Meret? Gattuso preferisce Ospina per la ripartenza dal basso, ma per quanto mi riguarda, Meret è il futuro del Napoli. Insieme a Donnarumma, Alex è il futuro anche della Nazionale. A lungo andare questa alternanza potrebbe creare dei problemi. Quando ero in azzurro, i ruoli erano definiti: Iezzo il titolare ed io vice, pronto quando venivo chiamato in causa. Meret avrebbe dovuto giocare con più continuità in questa stagione, e ciò ha rallentato il suo percorso di crescita. Anche perché non si può cambiare ogni volta il portiere a seconda dell’avversario, ci vorrebbe una coppia fissa, titolare e secondo, come Gollini e Sportiello dell’Atalanta. Handanovic è l’esempio di ciò che va fatto con Meret: non era bravo con i piedi ed è migliorato grazie a Conte. Alex è bravo, sa di essere forte, e domenica sarà pronto come successe con la Juve in Coppa italia. In quell’occasione fu addirittura protagonista. Insigne? Aveva delle grandissime qualità già da giovanissimo. Le voci sulle difficoltà dovute alla statura fanno ridere, anche Maradona era basso. La fortuna di Lorenzo è stata quella di avere allenatori che gli hanno permesso di poter fare il gioco che più si adatta a lui”.