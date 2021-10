Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

Il Napoli sta dimostrando di avere grande maturità e consapevolezza di essere una grande squadra.

Andare in campi difficili dove tutti faticano e imporre il proprio gioco, vuol dire di essere cresciuti e tanto.

Ho sempre detto che il Napoli ha una grande rosa per fare molto bene e arrivare fino in fondo lottando per il titolo.