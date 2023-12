Gianello: "Meret contro la Roma? Parate di pregio, bersagliato da critiche ormai sprecate"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal della domenica, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Matteo Gianello, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Alex Meret contro la Roma? Ho visto parate di pregio, fino ad oggi era stato bersagliato dalle critiche ormai sprecate nei suoi confronti. Alex è un portiere di grande affidabilità, può starci un momento no per la squadra ed anche l’estremo difensore ci va di mezzo: ha dimostrato sicurezza contro la Roma. Ho letto critiche su Meret anche sul gol subito contro la Juventus, ma Gatti è saltato indisturbato per colpire di testa”