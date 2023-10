Gianello: "Il Napoli troverà un clima non facile a Verona, però deve vincere per rilanciarsi"

Matteo Gianello ha rilasciato alcune dichiarazioni al "Calcio della Sera", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Verona sta facendo il percorso che deve fare, ha avuto un inizio buono con due vittorie, poi ha avuto ovviamente anche delle battute d’arresto. Il Napoli troverà un clima non facile, vincere sarà difficile e gli azzurri per la classifica deve solo conquistare i tre punti in un momento così delicato. Ne ha bisogno la squadra ed ha bisogno Garcia soprattutto per tutte le voci che ci sono state dopo la sconfitta con la Fiorentina. Le esternazioni di De Laurentiis nei giorni scorsi sono state forti, dare una fiducia a tempo è sbagliato. L’impressione è che il presidente non ha ancora trovato l’uomo giusto per sotituire il tecnico francese altrimenti già lo avrebbe fatto. Ai miei tempi al Napoli ADL si fidava molto di Marino, quindi si vedeva poco a Castelvolturno. Il Napoli paga il fatto che l’anno scorso ha vinto lo scudetto e vederlo al quarto-quinto posto sembra un fallimento. Ma non è così. Adesso si spera solo che possa riprendersi presto. Sabato pomeriggio non sarò allo stadio”.