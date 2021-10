Gianello: "Dualismo Ospina-Meret dannoso, si prospetta un'estate calda. Giusto puntare sul colombiano ora"

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Matteo Gianello su Ospina e Meret

"Il dualismo tra Meret ed Ospina non credo faccia bene, soprattutto in un ruolo tanto delicato. Ci sta qualche mugugno da parte di Meret, ma Luciano Spalletti deve guardare sempre al bene della squadra. Da questo punto di vista mi aspetto una estate molto calda dal momento che dovranno essere prese delle decisioni importanti. Mi auguro però che il Napoli possa puntare su Meret. In questo momento è giusto che giochi lui perché ha raggiunto uno status altissimo. Meret non potrebbe mai riuscire a far perdere il sonno ad Ospina, è troppo esperto".