Giaccherini: "Napoli? Non solo Kim e Lozano, ha accusato altri due addii"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci può stare che si soffra all’inizio di una nuova avventura in partita, il Napoli lo scorso anno portava risultati ed era un piacere vederlo giocare e vincere. Sono cambiate tante cose, va bene le partenze di Lozano e Kim ma mettiamoci anche Spalletti e Giuntoli: ci vuole tempo per riprendere un po’ i meccanismi con un allenatore nuovo, il Napoli in questa prima parte di campionato sta soffrendo un po’ di più ma lo scorso anno aveva un solo punto in più dopo quattro partite”