Giaccherini: "Lo scorso anno il Napoli affrontava le partite da squadra, quest’anno vedo più preoccupazione"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Già i primi scricchiolii c’erano stati con la Lazio, erano stati persi degli equilibri: non è un problema solo difensivo, ma di squadra. Lo scorso anno il Napoli affrontava le partite da squadra, tutti pressavano in maniera coordinata e ti toglievano il respiro. Quest’anno vedo più preoccupazione, meno fase difensiva anche dagli attaccanti, ed è facile puntare il dito sui difensori quando si subisce un gol. Garcia deve lavorare più sul dominio del gioco in fase difensiva”