Giaccherini: "Il Napoli può battere il Barcellona ma stia attento ad una cosa, per la lotta Champions ha un valore aggiunto"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Giaccherini, doppio ex di Napoli-Juventus.

“Era fondamentale vincere questa partita contro la Juventus per il Napoli. Tenere il passo per l’Europa era importante. Anche il gioco era importante per le prossime 11 partite.Â

Osimhen? I rigori si sbagliano, ci sta. Non è da quello che si giudica un calciatore. Quello che guardo io è il lavoro che fa Osimhen portandosi dietro più di un avversario. Ne ha beneficiato sicuramente anche Kvaratskhelia. La coppia Kvara-Osimhen può essere il valore aggiunto di questo Napoli in Europa e in Italia.Â

I giocatori devono dare il loro contributo, si devono assumere le responsabilità e in questo momento lo stanno facendo. Il Napoli ha un atteggiamento diverso. In questo momento sembra stia meglio rispetto ad un mese fa.Â

Se come tutti ci aspettiamo e come al 90% accadrà , ci saranno 5 squadre in Champions League, il Napoli è a 4 punti dal quinto posto occupato dalla Roma. Diventerà fondamentale soprattutto l’umore dei giocatori che sta tornando ad essere quello. I risultati danno più serenità all’ambiente e con il ritorno dei risultati, il Napoli può ritrovare la spensieratezza e la gioia come sta accadendo ora.

Anche all’andata il Barcellona si è dimostrato vulnerabile contro il Napoli. Il Girona ha navigato nella difesa del Barcellona nello scontro in Liga. Fossi il Napoli andrei a riguardare quella partita. Dopo aver ritrovato il sorriso e i gol dei due giocatori più importanti, il Napoli può battere il Barcellona.Â

Traorè? È più un giocatore dalla trequarti in su, meno in fase di costruzione. Lì lascerei più spazio a Lobotka e Anguissa. Per me avere un giocatore sulla trequarti che ha dinamismo e qualità è buono, deve soltanto sbloccarsi con gli altri. Ma le qualità sono indiscutibili.Â

Thiago Motta? Sarebbe buono per tutte, ma difficilmente l’Inter cambierà allenatore l’anno prossimo, ma per le altre sì. È un allenatore moderno in rampa di lancio. Sono riuscito a commentare Milan-Bologna ed è uno spettacolo vedere il Bologna giocare”