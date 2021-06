Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sta al Napoli tutelarsi con un giocatore così importante come Insigne. Lorenzo ha sempre dimostrato impegno e attaccamento per la maglia azzurra oltre ad essere un grande calciatore. Credo che alla fine sia interesse delle due parti trovare un accordo per proseguire insieme, ma non credo che ci saranno problemi e alla fine ci sarà il rinnovo".