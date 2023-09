Ghoulam sicuro: "Crisi Napoli? Sono certo, le cose andranno così..."

Notizie Calcio Napoli - Fiducioso Faouzi Ghoulam per il Napoli. Intervistato da La Repubblica oggi in edicola, l’ex azzurro crede in un’inversione di tendenza da parte degli azzurri: “In una stagione possono esserci momenti difficili. Nel gruppo ci sono giocatori di personalità e, da loro, verrà la spinta decisiva: ne sono certo, come del fatto che nessuno si sente appagato dopo la vittoria dello scudetto. Perché sono così convinto? Vincere è bello e chi si accontenta non è un vincente”. Su Garcia invece: “Calma. Siamo a settembre. È troppo presto per i giudizi”.