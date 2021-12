Ghoulam: "Perdiamo queste partite da anni, è un problema di noi calciatori! Siamo il Napoli e dobbiamo dimostrare di lottare per il vertice di classifica" [VIDEO]

Faouzi Ghoulam del Napoli parla in mixed zone dopo la sconfitta con lo Spezia:

"Abbiamo lasciato energia mentale a Milano, oggi l'abbiamo pagata nonostante il mister ci aveva avvertito che sarebbe stata più dura. Loro però non hanno fatto un tiro in porta e abbiamo perso, è già la seconda o terza volta che accade. Sono punti importanti persi che non ci permettono di raggiungere l'obiettivo se non lo sistemiamo. Siamo dispiaciuti, chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo guardare avanti e pensare alle prossime partite. Speriamo di fare una grande seconda parte di campionato. L'obiettivo è fare più punti possibili, siamo il Napoli e dobbiamo puntare al vertice del campionato. L'obiettivo è abbastanza chiaro ogni anno anche per i calciatori che vengono, c'è un solo obiettivo da dover raggiungere e non ci sta bisogno di parlare. Il presidente è venuto e ha detto che abbiamo fatto una grande prima parte di campionato. Alla fine l'abbiamo persa, anche lui ha visto che abbiamo giocato bene. Non era semplice rientrare in gruppo, ora il mister sa che sto bene e spero di dare un grande contributo ai miei compagni. E' una cosa di noi calciatori che dobbiamo risolvere se perdiamo certi punti, non è solo quest'anno è da più anni e dobbiamo dimostrare la qualità mentalità mentale e calcistica. Non è un problema dello staff o dell'ambiente, ma solo di noi calciatori".

