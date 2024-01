GeVi Napoli Basket, Grassi: "Final Eight di Coppa Italia importante come la promozione in A! Llompart e Milicic hanno scommesso su una cosa, mi ha stupito un gesto dei napoletani"

Ultime notizie Napoli - Intervistato da Repubblica, parla il presidente della GeVi Napoli Basket Federico Grassi:

“La vittoria con Tortona dopo 4 ko è il momento più importante del girone d'andata, ha dato slancio al gruppo. Merito di un pubblico clamoroso, che ci è vicino da inizio anno. Sono strafelice perché questa Final Eight è un traguardo importante come la promozione in serie A.

Cosa è cambiato la scorsa estate? La mentalità del club e la bravura del responsabile dell'area sportiva Pedro Llompart.

L'ingaggio di Brown è stato decisivo: Pedro ci ha dato un nome dopo l'infortunio di Jaworski e in due giorni l'ha portato a casa, operazione perfetta, un punto di svolta. Ma tutto questo è possibile anche grazie al lavoro fatto lo scorso anno dallo staff dirigenziale e da coach Pancotto, che poi si è messo a disposizione di Milicic.

Llompart e Milicic hanno scommesso su un gruppo più "corto" e di maggiore qualità. Sono stati anche bravi ad aspettare che alcuni giocatori abbassassero le pretese.

Vogliamo restare con i piedi per terra, ci mancano tre vittorie per la salvezza. Ma è chiaro che con la mente siamo un po' più avanti.

I sold out al PalaBarbuto? Clamorosi, mi ha stupito soprattutto vedere 4mila tifosi dopo alcune sconfitte. Bello che si parli finalmente di basket"