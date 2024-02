Geolier: "Sto bene a Sanremo, ma mi manca tantissimo Napoli e il suo mare!"

Ultime notizie Napoli - Da Sanremo è tornato a parlare Geolier nella giornata dedicata alle cover (codice 15 per televotarlo), parlando ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione 'La Radiazza':

"Sono a Sanremo, sto bene, ma Napoli mi manca tantissimo. Devo tornare assolutamente. Anche a Sanremo ci sta il mare? Sì, ma non è il mare di Napoli. Qui non sto a Napoli, anche se ci sono sole e mare.

In questi giorni a Sanremo ho conosciuto bene i The Kolors, ci ho instaurato un buon rapporto. Tutta la mia famiglia è salita a Sanremo per me. Non mi muovo senza la mia famiglia, come faccio ad andare in giro per l'Italia senza i miei affetti più grandi? Ora voglio solo finire Sanremo vivo e poi tornare a Napoli per chiudere il disco".