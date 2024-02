Geolier: "Mi sento spesso con i calciatori del Napoli: ho un mio pensiero su quest'anno. La Champions? Solo se possiamo giocarla al top, sulla scelta della tuta a Sanremo..." | VIDEO ESCLUSIVO

Geolier è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli e della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal rapper napoletano a CalcioNapoli24.

Ecco cosa ha detto Geolier sul Napoli e Sanremo ai nostri microfoni:

"Sono gasato per questa partecipazione al Festival poi come andrà, andrà. La tuta del Napoli? Mi hanno detto di vestirmi elegante ieri, io sono questo. In realtà ho fatto tutto questo senza pensare mai a niente, mi alleno e scendo in campo. Poi un domani tirerò le somme di quanto sto facendo. Dopo la scorsa stagione secondo me devono un po' resettarsi, ci sono stati dei cambi.

Personalmente sono del parere che squadre che vince non si cambia. In questo periodo sono focalizzato su questo altro campionato che sto facendo (Festival di Sanremo ndr) quindi sto seguendo un po' di meno la mia squadra. Mi sento sempre con i calciatori del Napoli, credo siano stanchi sono andati a tremila all'ora. Speriamo bene per il futuro.

Esibirsi al Maradona è qualcosa di non qualificabile come emozioni. Mi sto preparando, a Napoli sto a casa mia. Non dico sarà semplice fare il concerto al Maradona poi per me che sono di Napoli e sono cresciuto con il mito di quello stadio, mi fa ancora strano potermi esibire in quel posto. Coronerei il mio sogno se riuscissi a fare un featuring con i Co' Sang, se si riuniscono e non mi dicono niente litigo con tutti (ride ndr).

Milan-Napoli? Spero che riusciamo ad arrivare in Champions League ma voglio anche che il Napoli faccia una bella figura in questa competizione. Sicuramente dobbiamo vincere sempre per raggiungere questo obiettivo. Vi dico la verità, lo scorso anno è stato bello perché in Champions abbiamo regnato. Se ora dobbiamo andarci nuovamente e performare discretamente allora dico meglio no. Se dobbiamo qualificarci, bisogna farlo perché poi bisogna fare una bella Champions.

Il palco dell'Ariston è una responsabilità per me. Ho il peso di non poter sbagliare, a Napoli le persone che ho incrociato prima di venire qui mi dicevano solo una cosa: "M'arraccummann". So che quanto finisco di cantare l'ultima nota, penso che tutta Napoli esulti come un gol. Dopo Sanremo ci sarà il tour, poi il disco ed il concerto al Maradona. Spero il disco possa uscire prima del tour in modo di farlo live".