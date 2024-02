Geolier: "Non credo più al razzismo Nord-Sud, ma rappresento Napoli e sono orgoglioso!"

Termina il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo (qui la classifica completa di Sanremo 24): non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo a favore di Emanuele, la sala stampa spinge la figlia d'arte alla vittoria.

Come ha fatto Geolier a non vincere il Festival di Sanremo 2024 col 60% del televoto a suo favore? La risposta è semplice: per i 2/3 pesava il voto di sala stampa e radio. E vi spieghiamo qui come ha votato la giuria, pur di penalizzare il rapper napoletano.

Intanto Geolier ha rilasciato un'intervista al Giornale:

L’Italia è divisa. Sono stati fischi contro Geolier, contro la canzone in napoletano o contro Napoli?

¬ęN√© contro di me n√© contro Napoli ma contro la scelta di chi aveva votato. In sala probabilmente avevano preferito la cover di Angelina Mango e hanno reagito cos√¨. Non facciamo troppo casino su questo¬Ľ.

√ą razzismo?

Geolier: ¬ęMa va¬Ľ.

Dicono così.

¬ęCredo non ci sia pi√Ļ questa cosa del razzismo Nord ‚Äď Sud, non esiste¬Ľ.

In sala stampa l‚Äôhanno incalzata parlando di vittoria ¬ęrubata¬Ľ perch√© condizionata dal troppo televoto.

¬ęEro a disagio a rispondere a questa domanda. Alla fine, la mia ‚Äúfan base‚ÄĚ mi ha sempre supportato. Mi sono esibito e non mi sento di aver rubato. Rubare √® una brutta parola‚Ķ¬Ľ.

Si parla anche di ¬ęriscatto sociale storico¬Ľ.

¬ęMa che esagerato. Io mi diverto facendo musica e facendo quello che amo, tutto quello che capita dipende da questo e non dal resto¬Ľ.

D’accordo, chi è Geolier?

¬ęUn ragazzo che rappresenta la Napoli dei ragazzi che ce la vogliono fare. Esiste la Napoli bella e la Napoli brutta come in ogni citt√†. Ai ragazzi dico che devono pretendere il futuro che gli spetta: io ho fatto la valigia da Secondigliano e sono arrivato a Sanremo. Nessuno ti regala niente. Ma l‚Äôimportante √® mantenere il contatto con la vita reale, che conta pi√Ļ dei dischi di platino¬Ľ.

E adesso?

¬ęAppena posso me ne torno a Napoli e si riparte¬Ľ.