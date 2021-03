Genzini: "Mertens un attore, dovremmo farci tutti da parte! Gattuso? Lasciatelo lavorare. Vi svelo cosa mi ripete su Maradona Elena Sofia Ricci" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - L'attore napoletano Erasmo Genzini, reduce dalla fiction terminata ieri su Rai Uno, sarà ospite nel noto programma condotto dalla giornalista Barbara Carere questa sera alle 20:00 su CalcioNapoli24. Erasmo racconterà la sua ultima esperienza lavorativa sul set di "Che Dio ci aiuti" alla sesta stagione della serie diretta da Francesco Vicario prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction:

"E' stata un esperienza bellissima - confida Erasmo - in un un anno difficile causato dalla pandemia, e siamo tutti consapevoli di essere stati fortunati perché abbiamo potuto lavorare. Una cosa molto importante. Un gruppo di persone che ha lavorato in una situazione complicata, un gruppo fantastico con attori e attrici bravi: mi sento di fare un plauso a tutta la produzione".

Un aneddoto simpatico?

Cosa penso dell'attuale squadra del Napoli?

"In realtà non ho seguito molto il calcio perché sono stato assorbito sei mesi dalle riprese della fiction, però da tifoso posso dire che mister Gattuso mi piace e lo lascerei lavorare in tranquillità".