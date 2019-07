Genoa, Pandev su Elmas: "E' tra i migliori giovani in Europa, per il Napoli sarebbe un affare! Ci ho parlato, piazza azzurra ideale per lui"

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport a proposito del suo connazionale Elmas, centrocampista vicino al Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ un ’99 ed è tra i migliori giovani in Europa. Se il Napoli lo prende fa un affare, in quella piazza può fare molto bene. Ci ho parlato ed era contento all’idea di approdare in Italia anche se non mi ha detto nulla di precisa. Per me Napoli è la piazza ideale per lui. Può ricoprire tutti i ruoli, vede anche la porta e può agire anche da trequartista”.