Genoa, Pandev a Sky: "Stasera grandissima partita, abbiamo vinto meritatamente. Elmas? Ha qualità, farà la differenza nel Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli – Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ho fatto una fatica impressionante a recuperare dopo l'infortunio patito contro lo Spezia. Stasera abbiamo fatto una grandissima partita vincendo meritatamente. La nostra squadra quando trova la serenità ha tanta qualità. Con Ballardini le cose sono cambiate, stiamo facendo un grande lavoro e stiamo facendo le cose come si deve. Siamo sulla buona strada. L'obiettivo è ottenere la salvezza il prima possibile dopo le fatiche degli ultimi due anni. Il sogno era centrare l'Europeo con la Nazionale. Qui aiuto i ragazzi, poi si vedrà per il mio futuro. Ballardini ha un ottimo rapporto con i giocatori, parla sempre con noi singolarmente e questo è molto importante. Stiamo lavorando molto, corriamo molto di più. Ci ha trasmesso serenità ed è sempre stato onesto con noi. Ci sono tanti calciatori di qualità. Elmas? E' un grandissimo giocatore ed un bravissimo ragazzo. Sta facendo la differenza in Nazionale e lo farà anche nel Napoli, ha tanta qualità ed arriverà lontano".