Genoa, Gilardino: "È assurdo che ci sia il calciomercato quando si gioca con giocatori che vanno via"

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, prossimo avversario del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Sinceramente non ne ho più voglia di parlarne. È finito il mercato. Sono felice per chi è rimasto e chi arriva deve sapere dove si trova, quello che deve fare, la maglia che veste e il contributo che deve dare nel gruppo. Io sono sicuro che i ragazzi lo sanno, sia chi è arrivato da poco e soprattutto chi è rimasto deve introdurre i nuovi e raccontare cosa significa giocare con questa maglia. La formazione di questo gruppo dipenderà da tante situazioni. I ragazzi si sono allenati e si sono comportati da grandi professionisti, mi seguono e si allenano forte. Questo deve essere un mantra per tutta la stagione per la formazione del gruppo per acquisire principi di squadra".