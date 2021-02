Genoa, Criscito: "Grande soddisfazione battere il Napoli, peccato solo per il gol subito"

Ultime notizie calcio Napoli - Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Genoa Channel dopo la vittoria sul Napoli di ieri sera:

"E' una grande soddisfazione. Ci tenevamo a vincere contro una grande squadra. Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che il Napoli giocava palla dietro e noi l'abbiamo preparata per pressarli in avanti. Sul primo gol abbiamo recuperato palla mentre sul secondo è stata un'azione di tutta la squadra".

Si può dire che ora sia scattato qualcosa rispetto a prima?

"Assolutamente. I risultati parlano. Abbiamo difeso molto bene. Sappiamo che il Napoli ha dei grandi campioni che possono risolvere la partita da un momento all'altro. Dovevamo rimanere concentrati al massimo. Peccato per il gol subito ma questo è il calcio. L'importante è la vittoria e siamo molto contenti".

Avete lottato da Grifoni.

"Non solo stasera. Sono un bel po' di partite che si lotta da Grifoni e poi il risultato arriva in secondo piano. Se poi arriva una vittoria siamo tutti contenti. I tifosi chiedono di lottare da Grifoni e penso che lo stiamo facendo e stiamo ottenendo i risultati che vogliamo".

Cosa dire ancora su Pandev?

"Goran è un ragazzino. E' un esempio per i più grandi e per i più giovani. A parte i due gol un ottimo lavoro e per noi è un valore aggiunto".