Genoa, Ballardini a Sky: "La squadra contro il Napoli c'è stata, il primo gol frutto della pressione in avanti che proviamo tanto"

Calcio Napoli – Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ci sono calciayori bravi che faticano molto e che si aiutano molto, tutto questo porta il Genoa a fare sempre delle partite importanti. Anche contro il Napoli la squadra c'è stata. Oggi potevamo essere più bravi nella gestione della palla, siamo stati molto umili, correndo tanto. Potevamo essere più bravi poi nella proposta e nel gioco. Sono stato qua tante volte e non abbiamo fatto così male. Ci sono delle situazioni che richiedono un certo comportamente, altre situazioni richiedono altri comportamenti. Questa stagione è ancora lunga, ma in passato abbiamo fatto cose straordinarie. Non credo di essere cambiato molto.

Sono stato in giro in Europa a vedere gli altri che allenano e questo mi diverte molto. Curiamo molto la pressione in avanti sul portatore, così come curiamo molto la fase di possesso. Conferma? Pensiamo a quello che dobbiamo fare di qui in avanti. Siamo consapevoli e contenti di quanto fatto ma siamo anche consapevoli che tutto quello che di buono è stato fatto serve a poco se d'ora in poi non faremo altrettanto bene. Portiamo tanti calciatori attorno alla palla perché vogliamo riconquistarla subito. Il primo gol è stato frutto proprio di questa pressione che curiamo tanto. Pandev? Pensiamo a far bene. Poi se decide di smettere lo meno. Un allenatore si sente a proprio agio quando ha a che fare con degli uomini, quando va al campo con piacere perché sa di avere tutti lì pronti ad apprendere ed allenarsi. Questa è la gioia dell'allenatore".