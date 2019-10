Genk, Mazzù: "Contro il Napoli sarà una gara speciale per me. Ancelotti? Il segreto è il chewing gum: domani gliene chiederò uno"

Ultime calcio Napoli - Felice Mazzù, allenatore del Genk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale di Gianluca di Marzio: "E' qualcosa di eccezionale quello che aspetta il Genk. Per me è ancora più speciale, contro il Napoli, contro un club italiano, il Paese dei miei genitori. Loro sono arrivati in belgio dalla Calabria, ma mi sento vicino al popolo napoletano. Sono solo 300km, per me sono pochi".

Difficile domani per il Genk, ma Mazzu spera "di fare una buona partita, fare il meglio possibile per prendere un punto. Ma il Napoli è fortissimo. Mi ispiro a Carlo Ancelotti, è un allenatore fenomenale, vincente. Lui ha un segreto: il suo chewing gum. Domani gliene chiederò uno".