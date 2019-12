Genk, il magazziniere napoletano Salvatore D'Amires: "Emigrato in Belgio per lavoro, non ho mai smesso di pensare al Napoli!"

Ultime Calcio Napoli - Salvatore D'Amires, storico magazziniere del Genk, è napoletano, ma vive in Belgio da cinquanta anni. L'amico dei giovani talenti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per il mio Genk la Champions League è una favola, i soldi della vittoria ci servirebbero. Ma dall’altra parte non posso non tifare per il Napoli agli ottavi. Seguirò la squadra giovanile per la Youth League, poi sarò al San Paolo per la sfida decisiva. A Napoli ci torno spesso, come potrei stare lontano? A vent’anni ho seguito mio fratello maggiore a Genk per lavorare. Mi mandarono in miniera, ma durai un giorno, così andai a lavorare alla Ford prima di trovare quimia moglie. A 48 anni ero pensionato, incontrai un responsabile del club che mi chiese: perché non ci dai una mano? Così cominciai a lavorare da magazziniere delle giovanili. Ero sempre stato appassionato di calcio, era una chance bella e inaspettata per me. Sono cresciuto a Fuorigrotta, non mi perdevo una partita del Napoli quando ero un ragazzo. Nel ’70 mi sono trasferito in Belgio e non ho smesso di pensare all’azzurro. Provavo a seguire la squadra in ogni modo, cercavo nelle edicole Il Mattino per restare aggiornato. Ne arrivavano poche copie a settimana, ma non avevo altri mezzi per seguire il Napoli. La maglia azzurra? Me l’hanno regalata i ragazzi della Primavera all’andata. L’ho fatta autografare dai calciatori, non potrò indossarla ma la porterò con me a Napoli".