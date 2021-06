Calciomercato Napoli - Matias Vecino nel mirino del Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l'Inter è pronta ad ascoltare le offerte per Matias Vecino che è in scadenza nel 2022. Il Napoli di Spalletti è interessato al centrocampista ma senza andare oltre per il momento. Se dovessero arrivare proposte concrete, il club nerazzurro sarebbe pronto a considerarle.