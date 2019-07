Gazzetta, Schira: "Pepè intriga il Napoli, ma si rischia un'asta internazionale. James? C'è l'accordo tra lui e gli azzurri, ma non con il Real"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Nicolò Schira, giornalista “Pepè intriga il Napoli, è un talento giovane su cui ci sono le sirene inglesi che sono molto pericolose e il rischio è un’asta internazionale. Il giocatore costa molto: il club lo valuta 80 milioni, ma il Napoli può giocarsi la carta Ounas che piace al Lille e che potrebbe abbassare il costo di Pepè. C’è interesse per Icardi che però al momento preferisce la Juve e il Napoli non può aspettare in eterno. L’Inter vorrebbe cederlo al Napoli, ma nella testa di Icardi e Wanda Nara in questo momento c’è la Juve. James? La questione resta legata alla formula: l'accordo col giocatore c’è, ma il Napoli vuole prenderlo solo in prestito e il Real deve monetizzare per provare l’assalto a Pogba. Mandzukic? La Juve l’ha proposto all’Inter e ci sono state chiacchiere anche con club della Bundesliga. Chi lo prende fa un affare perché per almeno 2 anni può fare la differenza”.