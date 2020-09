Gazzetta, Schianchi: "I costi del calcio sono insostenibili, a Parma ho visto il danno e la vergogna combinata a qualche imprenditore"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport:

“La trattativa per l'acquisto delle quote del Parma c'è, ma finora nessun documento firmato: può saltare tutto in qualsiasi momento. I costi del calcio italiano sono insostenibili per un imprenditore italiano, perciò intervengono gli stranieri. A Parma ho visto il danno e la vergogna combinata a qualche imprenditore italiano che ha lasciato a spasso i dipendenti. Coloro che hanno fatto fallire sono quelli che fanno ancora affari con le società attuali"