Gazzetta, Saporito a CN24: "Crotone? Ounas titolare, Luperto ha deluso! Cigarini è stato una rovina, l'infortunio mi puzza. Stroppa non sapeva cosa fosse la fase difensiva..."

Il corrispondente da Crotone della Gazzetta dello Sport, Luigi Saporito, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il clima calcistico qui a Crotone è diverso, si respira altro perchè il campionato a meno di miracoli con la M maiuscola è compromesso. Anche per domani ci sono pochi margini per tornare con un risultato utile, sebbene ci siano concentrazione ed atteggiamento nella squadra di Serse Cosmi: quasi tutti saranno convocati, Reca è stato lasciato a casa a scopo precauzionale. Sono successi dei problemi con i contagi nella nazionale polacca, perciò il Crotone l’ha lasciato fuori dalla bolla: non ha fatto male, il protocollo non è chiaro e si lascia alle interpretazioni.

Il protocollo prevedeva che per giocare occorrevano undici giocatori ed un portiere di riserva: poi sono entrate le ASL a dettare legge, e non ha deciso più la FIGC. È mancata chiarezza: mettiamo caso Reca fosse positivo e si fosse allenato con la squadra, e poi la ASL avesse bloccato tutta la squadra. Il Crotone ha tenuto fuori Reca in vista del Napoli, l’ha fatto anche il Sassuolo con Locatelli ad esempio.

La formazione del Crotone? Giocherà Ounas dal primo minuto al fianco di Simy: se non ha fatto bene a Napoli è anche un po’ colpa sua, sebbene avesse davanti Callejon, Mertens ed Insigne. Ounas è reduce da un infortunio e si guarderà bene per evitare affondi e rifarsi male. A centrocampo attenzione a Messias, è la rivelazione della Serie A: due anni fa giocava in C, ora in A non ha avvertito il salto di categoria. Se non lo è lui, chi dovrebbe esserlo?

Non giocherà Luperto, ha un po’ deluso: in difesa ci saranno Djidji, Golemic e Cuomo davanti a Cordaz. In mezzo al campo c’è il dubbio su chi sostituire Petriccione squalificato: penso toccherà a Benali, con Molina e Messias mezze ali. Sulle fasce invece Pedro Pereira a sinistra e Rispoli a destra. In avanti Ounas-Simy.

Cigarini? È stata la rovina del Crotone quest’anno, un giocatore del suo spessore e carisma: mi puzza il fatto che sia incappato in tre infortuni di seguito, ci sono stati dei litigi con Stroppa e lui non ha voluto più giocare. Lui guadagna 400 mila euro stagionali, e ha giocato otto partite ed è fuori ininterrottamente da novembre. Manco si fosse rotto legamenti e menisco.

Al Crotone non sanno cosa sia la fase difensiva, purtroppo Stroppa nella sua mente di giocatore offensivo non ha mai curato quell’aspetto: gli piaceva l’attacco sulle fasce ed uscire con gli applausi e quattro gol subiti.

Trattate bene Gattuso, è calabrese come me: l’avete maltrattato troppo a Napoli, aveva i giocatori contati e non sapeva nemmeno con chi giocare. Uno infortunato, uno col covid, ma cosa volevate? Il Napoli non è Inter o Juventus, per la Champions però lo vedo favorito soprattutto sui bianconeri”