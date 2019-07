Gazzetta, Ricci a CN24: "James-Napoli? Il Real vuole vendere ad un prezzo elevato: Mendes incontrerà il Real, è questione di tempo"

Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“James Rodriguez ed il Real Madrid? Non so se possa essere l’acquisto più importante dell’era De Laurentiis, James è un grandissimo calciatore e lo ha dimostrato anche in Coppa America: in Europa ha giocato in due grandissime squadre, io spero che arrivi al Napoli per il bene della Serie A perchè c’è bisogno di avere grandi calciatori.

Su James ho altre informazioni: il Real Madrid vuole venderlo, così come sta vendendo altri calciatori. La storia con James va avanti da tempo, e non è un giovane da seguire nella sua crescita: l’intenzione è quella di venderlo a titolo definitivo, e ciò porta al ritardo nella chiusura di un affare che è nell’interesse di tutti. Il Real vuole vendere ad un prezzo elevato, per dirla tutta.

Jorge Mendes incontrerà il Real Madrid? Se ne parla da un po’ qui in Spagna, il Real lavora su tanti fronti del mercato: non ci sono molte alternative e ciò è positivo per il Napoli. Non si sa ancora quando ci sarà questo incontro, ma è questione di tempo: il Real si sta occupando di tante uscite, deve vendere una decina di giocatori e tra gli appuntamenti previsti ci sarà anche quello col Napoli.

Ancelotti? Con Carlo i giocatori tendono a migliorare, al Real James s’è scontrato col problema Bale-Benzema-Ronaldo: quando stavano bene, dovevano giocare e creavano scompensi tattici. James era valorizzato, sì, ma c’era il problema della fase difensiva con Kroos sacrificato da mediano.

Avere Ospina nello spogliatoio sicuramente aiuterebbe James Rodriguez, fuori dal campo è un ragazzo silenzioso e timido che però si sa far apprezzare. A Napoli si saprebbe imporre con la leadership sul campo.

Fabián al Real Madrid? Zidane vuole Pogba, ma Florentino non ama Raiola, e poi Eriksen. Il nome dell’azzurro è risalito dopo l’Europeo Under 21, ma che io sappia il calciatore non dovrebbe muoversi: un trasferimento al Real Madrid è rischioso, basta vedere la fine di Ceballos”