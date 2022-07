Gazzetta, Monti: "Raspadori può fare tre ruoli, per il Napoli è più utile di Deulofeu"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli ha chiuso un ciclo, quello del Napoli 91 punti per intenderci. Il linea generale, c'è un aspetto mentale oggi molto importante nel calcio, l'esperienza aiuta sempre, soprattutto nel campionato italiano in cui i ritmi non sono altissimi. Sono arrivati giocatori in là con gli anni che hanno fatto la differenza, come Ibra e Ribery. Raspadori? Il 4231 resta il sistema di gioco che ha usato di più, Raspadori può fare il 10, il 9 e l'attaccante esterno. Al Napoli può servire un calciatore duttile, più a Raspadori che Deulofeu che ha bisogno di sfruttare la velocità. Credo che il futuro tecnico-tattico dipenderà molto da quello di Zielinski. Se dovesse restare, il Napoli (ad oggi) è una squadra tagliata per giocare il 4231, se dovesse andare via potrebbe tornare sul 433".