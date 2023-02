Gazzetta, Monti: "Mi aspetto Politano e uno tra Elmas e Ndombelé dal 1', magari anche Simeone"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è un squadra intelligente, sarà approffitare degli aspetti di una squadra come il Sassuolo che ha velocità in attacco e riparte dal basso: non è detto che gli azzurri debbano essere dominanti nel palleggio, ma potranno pungere il Sassuolo che è una squadra bella da veder giocare e che prova ad onorare il campionato.

Spalletti sa benissimo che tipo di impegni attendono gli azzurri, a partire dalla Champions League: mi aspetto Politano e uno tra Elmas e Ndombelé dal primo minuto, magari anche Simeone al posto di Osimhen. Il Napoli è talmente competitivo che una partita non viene sottovalutata nemmeno cambiando i giocatori, anzi vengono tenuti sulla corda tutti i calciatori che non possono avere lo sfogo in Coppa Italia.

Mercato? Il Napoli non ha necessità di vendere”