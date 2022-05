Gazzetta, Monti: "Lo sfogo di Mertens arriva da tutto lo spogliatoio, il mercato dipende da Osimhen"

Gianluca Monti de La Gazzetta dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti può trovare una soluzione per lasciare in campo Mertens e Osimhen. Lo sfogo dello belga arriva per voce di tutto lo spogliatoio. Il Napoli deve prendere altri giocatori se non resta Osimhen. Bisogna capire attorno chi costruire il futuro. Se ci saranno offerte alte per Osimhen allora andrà via. Traore del Sassuolo mi piace molto, serve gente che giochi subito in avanti con qualità e tenga meno palla".