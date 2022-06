Gazzetta, Monti: "Lo scambio tra Luis Alberto e Zielinski è fantacalcistico, ma se fosse per me..."

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport:

“Ostigard mi piace molto, ha una fisicità dirompente e grandi qualità tecniche. Il Napoli, però, gioca diversamente dal Genoa. Ostigard si esalta nell’1 contro 1, diversamente dagli schemi del Napoli. Mi sembra che Giuntoli, come al solito, sia arrivato in anticipo. Può essere non necessariamente il quarto difensore, e completare uno dei migliori pacchetti della Serie A. Lo scambio tra Luis Alberto e Zielinski è fantacalcistico, mi sembra difficile che entrambe le squadre si privino di questi giocatori scambiandoli. Il polacco ha sicuramente più mercato, nonostante non venga da un grande anno. Onestamente se fossi il Napoli terrei Zielinski, è stato uno dei segreti nell’avvio di stagione di questo Napoli. Luis Alberto ha un grande passaggio, ma basta pensare che uno come Maurizio Sarri sarebbe favorevole”.