Gazzetta, Monti a CN24: "Mi sorprende che Acerbi non abbia approfittato della correttezza e della dialettica di Juan Jesus, non è una vergogna chiedere scusa"

Calciomercato Napoli - Il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Dà fastidio il voler necessariamente nascondere qualcosa che Juan Jesus aveva raccontato con equilibrio, mi ha stupito il corso degli eventi perchè mi era sembrato tutto molto lineare perchè raccontato come una vicenda di campo dallo stesso Juan Jesus. Sarebbe stato facile per Acerbi dire ho sbagliato, in campo si è chiusa la vena e continuo a chiedere scusa a chi si è sentito offeso: di fronte ad una ammissione di colpa si andava verso una chiusura rapida, invece è tutto deflagrato in maniera peggiore per lo stesso Acerbi. Questione razzismo? In campo si verifica in maniera davvero sporadica, in Italia è un problema forte di cui si deve parlare e si deve combattere. Acerbi è un uomo segnato anche da esperienze all’interno della sua vita, a me sembra che tra i calciatori ci sia del rispetto perchè poi di precedenti del genere ce ne sono pochi. Mi sorprende che Acerbi non abbia approfittato della correttezza e della dialettica di Juan Jesus, gli era stato fornito un assist. Poi magari la squalifica arriva lo stesso, ma è così anche per le gomitate e per i falli violenti: non è una vergogna chiedere scusa, è un orgoglio”